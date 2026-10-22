Zhejiang Yunzhongma A präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Zhejiang Yunzhongma A hat am 21.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,27 CNY. Im Vorjahresviertel waren 0,110 CNY je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 21,16 Prozent auf 847,2 Millionen CNY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 699,2 Millionen CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at