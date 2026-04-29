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29.04.2026 06:31:29
Zhejiang Zheneng Electric Power: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
Zhejiang Zheneng Electric Power hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 27.04.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.
Das EPS wurde auf 0,10 CNY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Zhejiang Zheneng Electric Power 0,080 CNY je Aktie verdient.
Das vergangene Quartal hat Zhejiang Zheneng Electric Power mit einem Umsatz von insgesamt 20,74 Milliarden CNY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 17,60 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren, um 17,83 Prozent gesteigert.
Analysten hatten für das Quartal mit einem Gewinn je Aktie von 0,070 CNY sowie einem Umsatz von 15,66 Milliarden CNY gerechnet.
Redaktion finanzen.at
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