Zhejiang Zheneng Electric Power: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Zhejiang Zheneng Electric Power hat am 28.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,04 CNY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,180 CNY je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 5,33 Prozent auf 16,92 Milliarden CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 17,87 Milliarden CNY gelegen.

Redaktion finanzen.at