Zhejiang Zheneng Electric Power gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Zhejiang Zheneng Electric Power hat sich am 29.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 8,49 Prozent auf 21,36 Milliarden CNY aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 23,34 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at