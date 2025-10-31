Zhejiang Zheneng Electric Power präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Zhejiang Zheneng Electric Power lud am 29.10.2025 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS wurde auf 0,20 CNY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Zhejiang Zheneng Electric Power 0,210 CNY je Aktie verdient.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 10,67 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 26,13 Milliarden CNY. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 23,34 Milliarden CNY.

Redaktion finanzen.at