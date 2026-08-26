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26.08.2026 06:31:28
Zhejiang Zhongxin Environmental Protection Technology Group A öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Zhejiang Zhongxin Environmental Protection Technology Group A präsentierte in der am 25.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0,70 CNY. Im Vorjahresviertel waren 0,310 CNY je Aktie erzielt worden.
Das vergangene Quartal hat Zhejiang Zhongxin Environmental Protection Technology Group A mit einem Umsatz von insgesamt 485,0 Millionen CNY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 303,2 Millionen CNY erwirtschaftet worden waren, um 59,99 Prozent gesteigert.
Redaktion finanzen.at
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