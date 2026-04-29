Zhejiang Zhongxin Environmental Protection Technology Group A: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Zhejiang Zhongxin Environmental Protection Technology Group A hat am 27.04.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,92 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,710 CNY erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz wurden 417,7 Millionen CNY gegenüber 372,0 Millionen CNY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at