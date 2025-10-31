Zhejiang Zomax Transmission informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Zhejiang Zomax Transmission hat am 29.10.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde mit 0,04 CNY ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,040 CNY, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 237,1 Millionen CNY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 15,49 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Zhejiang Zomax Transmission einen Umsatz von 205,3 Millionen CNY eingefahren.

Redaktion finanzen.at