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30.10.2026 06:31:28
Zhejiang Zomax Transmission öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Zhejiang Zomax Transmission stellte am 28.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Es stand ein EPS von 0,05 CNY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Zhejiang Zomax Transmission noch ein Gewinn pro Aktie von 0,040 CNY in den Büchern gestanden.
Umsatzseitig wurden 244,0 Millionen CNY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Zhejiang Zomax Transmission 239,7 Millionen CNY umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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