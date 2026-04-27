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27.04.2026 06:31:29
Zhejiang Zomax Transmission präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Zhejiang Zomax Transmission hat am 25.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Das EPS wurde mit 0,02 CNY ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,020 CNY, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde.
Beim Umsatz wurden 205,1 Millionen CNY gegenüber 198,1 Millionen CNY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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