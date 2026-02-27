Zhejiang Zone-King Environmental Sci Tech A stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Zhejiang Zone-King Environmental Sci Tech A hat am 25.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,04 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Zhejiang Zone-King Environmental Sci Tech A ein Ergebnis je Aktie von -0,290 CNY vermeldet.

Zhejiang Zone-King Environmental Sci Tech A hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 59,8 Millionen CNY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 6,52 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 56,2 Millionen CNY erwirtschaftet worden waren.

Zhejiang Zone-King Environmental Sci Tech A hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Verlust von 0,430 CNY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es -0,610 CNY je Aktie gewesen.

Der Umsatz lag bei 131,44 Millionen CNY – das entspricht einem Abschlag von 45,55 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 241,41 Millionen CNY erwirtschaftet worden.

