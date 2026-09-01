Zhejiang Zone-King Environmental Sci Tech A veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Zhejiang Zone-King Environmental Sci Tech A hat am 29.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von 0,15 CNY erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,150 CNY je Aktie gewesen.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 17,30 Prozent auf 25,8 Millionen CNY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 22,0 Millionen CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at