Zhende Medical A stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Zhende Medical A hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 28.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,34 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,290 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1,22 Milliarden CNY vermeldet – das entspricht einem Plus von 10,37 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,11 Milliarden CNY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at