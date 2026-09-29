Zheneng Jinjiang Environment Aktie
WKN DE: A2PWJ8 / ISIN: KYG9898S1075
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29.09.2026 13:35:37
Zheneng Jinjiang Environment proposes to take company private at S$0.70 a share or to issue new shares
The company has not tapped the equity capital markets to raise funds since 2018Weiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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