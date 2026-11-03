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03.11.2026 06:31:28
Zhengping Road Bridge Construction: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
Zhengping Road Bridge Construction hat am 31.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,18 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,010 CNY je Aktie erwirtschaftet worden.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 78,90 Prozent auf 64,9 Millionen CNY aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 307,5 Millionen CNY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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