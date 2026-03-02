Zhengyuan Geomatics Group A: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Zhengyuan Geomatics Group A stellte am 27.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,14 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Zhengyuan Geomatics Group A ein Ergebnis je Aktie von -0,130 CNY vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal hat Zhengyuan Geomatics Group A 230,2 Millionen CNY umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 13,16 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 265,0 Millionen CNY umgesetzt worden.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei -0,220 CNY. Im Vorjahr waren -0,230 CNY je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz vermeldete das Unternehmen einen Rückgang um 10,94 Prozent auf 659,41 Millionen CNY. Im Vorjahr hatte der Umsatz bei 587,26 Millionen CNY gelegen.

