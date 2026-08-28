Zhengzhou Coal Industry Electric Power informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Zhengzhou Coal Industry Electric Power hat am 25.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,12 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,130 CNY je Aktie erwirtschaftet worden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 22,51 Prozent zurück. Hier wurden 674,9 Millionen CNY gegenüber 871,0 Millionen CNY im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at