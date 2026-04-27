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27.04.2026 06:31:29
Zhengzhou Coal Industry Electric Power legte Quartalsergebnis vor
Zhengzhou Coal Industry Electric Power hat am 24.04.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.
Zhengzhou Coal Industry Electric Power vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,16 CNY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,050 CNY je Aktie erwirtschaftet.
Zhengzhou Coal Industry Electric Power hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 732,7 Millionen CNY abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 24,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 966,7 Millionen CNY erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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