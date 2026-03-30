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30.03.2026 06:31:29

Zhengzhou Coal Industry Electric Power: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Zhengzhou Coal Industry Electric Power präsentierte am 28.03.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,45 CNY. Im Vorjahresquartal waren 0,220 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 12,49 Prozent auf 884,3 Millionen CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 1,01 Milliarden CNY gelegen.

Der Verlust je Aktie wurde für das Gesamtjahr auf 0,760 CNY beziffert. Im Vorjahr hatte Zhengzhou Coal Industry Electric Power ein Ergebnis je Aktie von 0,230 CNY vermeldet.

Gegenüber dem Vorjahr hat Zhengzhou Coal Industry Electric Power im abgelaufenen Geschäftsjahr Umsatzeinbußen von 15,57 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 3,52 Milliarden CNY. Im Vorjahr waren 4,17 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

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