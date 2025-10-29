Zhengzhou Coal Mining Machinery Group gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Zhengzhou Coal Mining Machinery Group äußerte sich am 27.10.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,66 CNY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,500 CNY je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 21,15 Prozent auf 10,79 Milliarden CNY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 8,90 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at