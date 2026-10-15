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15.10.2026 06:31:29
Zhengzhou Yutong Bus hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
Zhengzhou Yutong Bus ließ sich am 14.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Zhengzhou Yutong Bus die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Zhengzhou Yutong Bus hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,60 CNY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,610 CNY je Aktie gewesen.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 11,13 Prozent auf 9,10 Milliarden CNY aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 10,24 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.
Für das Quartal hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 0,756 CNY geschätzt. Der Umsatz war auf 11,28 Milliarden CNY geschätzt worden.
Redaktion finanzen.at
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