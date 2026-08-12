Zhengzhou Yutong Bus legte Quartalsergebnis vor

Zhengzhou Yutong Bus hat am 10.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,54 CNY. Im Vorjahresviertel waren 0,530 CNY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat Zhengzhou Yutong Bus im vergangenen Quartal 10,81 Milliarden CNY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 11,30 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Zhengzhou Yutong Bus 9,71 Milliarden CNY umsetzen können.

Für das Quartal hatten Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,528 CNY gerechnet. Der Umsatz wurde zuvor auf 10,81 Milliarden CNY geschätzt.

Redaktion finanzen.at