Zhengzhou Yutong Bus mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Zhengzhou Yutong Bus hat am 28.10.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS belief sich auf 0,61 CNY gegenüber 0,340 CNY je Aktie im Vorjahresquartal.

Umsatzseitig wurden 10,24 Milliarden CNY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Zhengzhou Yutong Bus 7,74 Milliarden CNY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at