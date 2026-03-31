Zhengzhou Yutong Bus präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Zhengzhou Yutong Bus hat am 30.03.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,02 CNY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Zhengzhou Yutong Bus ein EPS von 0,760 CNY je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 14,59 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 15,06 Milliarden CNY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 13,14 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Für das Quartal hatten Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,640 CNY gerechnet. Der Umsatz wurde zuvor auf 13,14 Milliarden CNY geschätzt.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 2,51 CNY präsentiert. Im Vorjahr hatte Zhengzhou Yutong Bus ein EPS von 1,86 CNY je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 41,43 Milliarden CNY gegenüber 36,99 Milliarden CNY im Vorjahr ausgewiesen.

Analysten hatten in ihren Schätzungen für das Geschäftsjahr einen Gewinn von 2,22 CNY je Aktie sowie einen Umsatz von 42,53 Milliarden CNY ausgegeben.

Redaktion finanzen.at