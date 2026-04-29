Zhengzhou Yutong Bus zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Zhengzhou Yutong Bus hat am 27.04.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,30 CNY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,340 CNY je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Zhengzhou Yutong Bus in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 7,92 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 5,91 Milliarden CNY im Vergleich zu 6,42 Milliarden CNY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at