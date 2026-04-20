20.04.2026 06:31:29

Zhenhai Petrochemical Engineering präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Zhenhai Petrochemical Engineering hat am 17.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,06 CNY beziffert, während im Vorjahresquartal 0,170 CNY je Aktie in den Büchern standen.

Zhenhai Petrochemical Engineering hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 166,8 Millionen CNY abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 12,13 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 189,9 Millionen CNY erwirtschaftet worden waren.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 0,280 CNY präsentiert. Im Vorjahr hatte Zhenhai Petrochemical Engineering ein EPS von 0,410 CNY je Aktie vermeldet.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 10,79 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz von 515,63 Millionen CNY. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufene Geschäftsjahr bei 460,01 Millionen CNY.

Redaktion finanzen.at

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