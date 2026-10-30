Zhenhai Petrochemical Engineering: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Zhenhai Petrochemical Engineering hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 27.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,05 CNY, nach 0,110 CNY im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz lag bei 61,5 Millionen CNY – das entspricht einem Abschlag von 50,61 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 124,5 Millionen CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at