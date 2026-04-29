Zheshang Securities: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Zheshang Securities lud am 27.04.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,17 CNY, nach 0,120 CNY im Vorjahresvergleich.

Beim Umsatz wurden 2,59 Milliarden CNY gegenüber 1,94 Milliarden CNY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at