Zheshang Securities öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Zheshang Securities hat sich am 25.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,19 CNY präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,130 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 3,66 Milliarden CNY – das entspricht einem Abschlag von 19,22 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 4,52 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at