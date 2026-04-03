Zheshang Securities veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Zheshang Securities hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 31.03.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.

In Sachen EPS wurden 0,11 CNY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Zheshang Securities 0,160 CNY je Aktie eingenommen.

Umsatzseitig standen 2,05 Milliarden CNY in den Büchern – ein Minus von 56,37 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Zheshang Securities 4,70 Milliarden CNY erwirtschaftet hatte.

Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 0,530 CNY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,490 CNY je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahr von 50,18 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 8,84 Milliarden CNY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 17,74 Milliarden CNY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at