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30.10.2026 06:31:28
Zheshang Securities: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
Zheshang Securities äußerte sich am 28.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.
Das EPS belief sich auf 0,15 CNY gegenüber 0,170 CNY je Aktie im Vorjahresquartal.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 2,80 Milliarden CNY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 157,87 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Zheshang Securities einen Umsatz von 1,09 Milliarden CNY eingefahren.
Redaktion finanzen.at
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