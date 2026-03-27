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27.03.2026 06:31:29
Zhihu A: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
Zhihu A hat am 25.03.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,97 HKD gegenüber 0,360 HKD im Vorjahresquartal verkündet.
Der Umsatz lag bei 705,9 Millionen HKD – das entspricht einem Abschlag von 24,03 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 929,2 Millionen HKD erwirtschaftet worden.
Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,870 HKD. Im Vorjahr waren -0,680 HKD je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz lag bei 2,98 Milliarden HKD – das entspricht einem Abschlag von 23,59 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 3,90 Milliarden HKD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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