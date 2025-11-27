Zhihu A: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Zhihu A präsentierte am 25.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,21 HKD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Zhihu A ein Ergebnis je Aktie von -0,040 HKD vermeldet.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 21,70 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 720,0 Millionen HKD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 919,5 Millionen HKD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at