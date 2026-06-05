Zhihu A verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Zhihu A hat am 03.06.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,04 HKD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Zhihu A ebenfalls ein Verlust pro Aktie von 0,040 HKD in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 735,2 Millionen HKD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 5,76 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 780,1 Millionen HKD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at