Zhihu A vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Zhihu A hat am 26.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,19 HKD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0,320 HKD je Aktie erwirtschaftet worden.

Im abgelaufenen Quartal hat Zhihu A 794,3 Millionen HKD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 2,69 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 773,5 Millionen HKD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at