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25.11.2026 06:31:29
Zhihu A: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
Zhihu A hat am 24.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,25 HKD gegenüber -0,210 HKD im Vorjahresquartal verkündet.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Zhihu A im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,40 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 766,1 Millionen HKD. Im Vorjahresviertel waren 720,0 Millionen HKD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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