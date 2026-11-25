Zhihu A hat am 24.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,25 HKD gegenüber -0,210 HKD im Vorjahresquartal verkündet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Zhihu A im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,40 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 766,1 Millionen HKD. Im Vorjahresviertel waren 720,0 Millionen HKD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at