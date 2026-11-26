Zhihu gab am 24.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,10 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,080 USD erwirtschaftet worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Zhihu in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,12 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 97,7 Millionen USD im Vergleich zu 92,1 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at