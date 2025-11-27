Zhihu verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Zhihu gab am 25.11.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,08 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Zhihu ein Ergebnis je Aktie von -0,020 USD vermeldet.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 21,91 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 92,1 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 117,9 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at