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05.06.2026 06:31:29
Zhihu verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Zhihu hat am 03.06.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Zhihu hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,02 USD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit 0,020 USD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau.
Mit einem Umsatz von 94,1 Millionen USD, gegenüber 100,3 Millionen USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 6,15 Prozent präsentiert.
Redaktion finanzen.at
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