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27.03.2026 06:31:29
Zhihu zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Zhihu hat am 25.03.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Das EPS lag bei -0,37 USD. Ein Jahr zuvor waren 0,140 USD je Aktie erzielt worden.
Mit einem Umsatz von 90,8 Millionen USD, gegenüber 119,5 Millionen USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 24,06 Prozent präsentiert.
Das EPS für das Gesamtjahr lag bei -0,340 USD. Im Vorjahr waren -0,260 USD je Aktie erzielt worden.
Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 23,53 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz von 500,07 Millionen USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufene Geschäftsjahr bei 382,42 Millionen USD.
Redaktion finanzen.at
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