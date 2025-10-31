Zhiyang Innovation Technology A stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Zhiyang Innovation Technology A präsentierte in der am 28.10.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,12 CNY gegenüber 0,050 CNY im Vorjahresquartal.

Der Umsatz lag bei 288,9 Millionen CNY – das entspricht einem Zuwachs von 20,28 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 240,2 Millionen CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at