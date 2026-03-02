02.03.2026 06:31:29

Zhiyang Innovation Technology A veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Zhiyang Innovation Technology A hat am 27.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,08 CNY. Im Vorjahresviertel waren 0,070 CNY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 437,3 Millionen CNY vermeldet – das entspricht einem Plus von 48,39 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 294,7 Millionen CNY in den Büchern standen.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 0,280 CNY beziffert. Im Vorjahr hatte Zhiyang Innovation Technology A 0,230 CNY je Aktie verdient.

Auf der Umsatzseite hat Zhiyang Innovation Technology A im vergangenen Geschäftsjahr 1,19 Milliarden CNY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 23,51 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Zhiyang Innovation Technology A 963,69 Millionen CNY umsetzen können.

Analysten hatten in ihren Schätzungen für das Geschäftsjahr einen Gewinn von 0,280 CNY je Aktie sowie einen Umsatz von 1,17 Milliarden CNY ausgegeben.

