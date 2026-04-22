22.04.2026 06:31:29

Zhongce Rubber Group A: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Zhongce Rubber Group A hat am 20.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Zhongce Rubber Group A hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,39 CNY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,63 CNY je Aktie gewesen.

Der Umsatz lag bei 11,19 Milliarden CNY – das entspricht einem Zuwachs von 23,11 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 9,09 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at

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