|
22.04.2026 06:31:29
Zhongce Rubber Group A: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
Zhongce Rubber Group A hat am 20.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Zhongce Rubber Group A hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,39 CNY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,63 CNY je Aktie gewesen.
Der Umsatz lag bei 11,19 Milliarden CNY – das entspricht einem Zuwachs von 23,11 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 9,09 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!