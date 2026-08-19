19.08.2026 06:31:29

Zhongce Rubber Group A gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Zhongce Rubber Group A hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 18.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie lag bei 1,40 CNY. Im Vorjahresviertel waren 1,34 CNY je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 12,28 Milliarden CNY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 9,54 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Zhongce Rubber Group A einen Umsatz von 11,21 Milliarden CNY eingefahren.

Für das Quartal hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 1,40 CNY geschätzt. Der Umsatz war auf 12,28 Milliarden CNY geschätzt worden.

Redaktion finanzen.at

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