Zhongce Rubber Group A: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Zhongce Rubber Group A hat am 23.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,47 CNY. Im Vorjahresviertel hatte Zhongce Rubber Group A 1,36 CNY je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz wurden 12,60 Milliarden CNY gegenüber 11,83 Milliarden CNY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at