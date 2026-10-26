Zhongfu Shenying Carbon Fiber A gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Zhongfu Shenying Carbon Fiber A hat am 23.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,04 CNY gegenüber 0,060 CNY im Vorjahresquartal.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Zhongfu Shenying Carbon Fiber A in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 3,09 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 596,3 Millionen CNY im Vergleich zu 615,3 Millionen CNY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at