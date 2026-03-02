Zhongfu Shenying Carbon Fiber A präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Zhongfu Shenying Carbon Fiber A lud am 27.02.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,04 CNY präsentiert. Im Vorjahr hatten -0,130 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 50,12 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 658,5 Millionen CNY, während im Vorjahreszeitraum 438,6 Millionen CNY ausgewiesen worden waren.

Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 0,110 CNY gegenüber -0,140 CNY im Vorjahr.

Der Jahresumsatz wurde auf 2,20 Milliarden CNY beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 1,55 Milliarden CNY umgesetzt worden waren.

