Zhongfu Shenying Carbon Fiber A stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Zhongfu Shenying Carbon Fiber A äußerte sich am 29.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,03 CNY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -0,050 CNY je Aktie vermeldet.

Der Umsatz lag bei 566,9 Millionen CNY – das entspricht einem Zuwachs von 41,09 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 401,8 Millionen CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at