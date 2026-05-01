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01.05.2026 06:31:29
Zhongfu Shenying Carbon Fiber A stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Zhongfu Shenying Carbon Fiber A äußerte sich am 29.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0,03 CNY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -0,050 CNY je Aktie vermeldet.
Der Umsatz lag bei 566,9 Millionen CNY – das entspricht einem Zuwachs von 41,09 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 401,8 Millionen CNY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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