Zhongfu Shenying Carbon Fiber A veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Zhongfu Shenying Carbon Fiber A lud am 26.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Das EPS wurde auf 0,05 CNY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,060 CNY je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz wurden 595,6 Millionen CNY gegenüber 519,8 Millionen CNY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at