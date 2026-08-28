Zhonghang Heibao: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Zhonghang Heibao veröffentlichte am 27.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,11 CNY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Zhonghang Heibao ein EPS von 0,250 CNY je Aktie vermeldet.

Mit einem Umsatz von 3,58 Milliarden CNY, gegenüber 8,74 Milliarden CNY im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 59,05 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at